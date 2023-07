Asu al fianco dei giornalisti di Tele Editore Fornari in sciopero a oltranza

06 Lug 2023

Umbria, i giornalisti di Tele Editore Fornari in sciopero a oltranza. Il sostegno di Assostampa e Odg

La protesta al via dal lunedì 10 luglio 2023. Le richieste in un comunicato: «Pagamento delle mensilità arretrate e confronto serio con la società».

«La redazione ed il reparto tecnico-amministrativo dell'emittente televisiva Tef Channel hanno proclamato uno sciopero ad oltranza a partire da lunedì 10 luglio». Lo rendono noto i giornalisti di Tele Editore Fornari attraverso un comunicato.



«La dolorosa decisione - prosegue la nota - è stata presa in conseguenza di sei mesi di stipendi arretrati non pagati e del saldo della sola metà dello stipendio di dicembre arrivata in queste ore. Inoltre viene rilevata la totale assenza della proprietà che si nega oramai da mesi ad un confronto con i dipendenti ma anche con i rappresentanti sindacali che in più di un'occasione hanno chiesto di sedersi intorno ad un tavolo per parlare ed essere informati su come l'editore abbia intenzione di muoversi in futuro».



Il comunicato si chiude con un appello alla proprietà: «I dipendenti dell'emittente chiedono il pagamento delle mensilità arretrate e un confronto serio con la società, senza compromessi e con piena chiarezza su progetti e risorse per il futuro della testata e dell'attività lavorativa».



La nota è stata diffusa al termine di un'assemblea del personale alla presenza dell'Associazione Stampa Umbra. Il sindacato regionale, insieme all'Odg umbro, «sono al fianco dei giornalisti e di tutto il personale dell'emittente e ribadiscono l'urgenza di un incontro con l'editore per discutere della situazione attuale e delle prospettive future».