Un momento della presentazione: (Foto: Odg Umbria)

28 Nov 2023

Umbria, presentato il primo Rapporto dell'Osservatorio sull'Occupazione e l'Editoria

Sono stati evidenziati dei problemi nella qualità dell’informazione, nei contratti, nelle retribuzioni e nel fatturato. Il presidente del sindacato regionale Massimiliano Cinque: «Necessario un rilancio del settore»

È stato presentato martedì 28 novembre 2023, presso la Camera di Commercio dell’Umbria a Perugia, il Primo Rapporto dell’Osservatorio sull’Occupazione e l’Editoria.



Lo studio sulla regione, condotto dalla Camera di Commercio dell’Umbria in collaborazione con l’Università di Perugia, l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, l’Associazione Stampa Umbra e il Corecom Umbria ha evidenziato dei problemi soprattutto nella qualità dell’informazione, nei contratti, nelle retribuzioni e nel fatturato. In particolare i fatturati e gli stipendi sono troppo bassi per assicurare un livello di retribuzione consono e soprattutto un’informazione di qualità.



«C’è bisogno - ha evidenziato il presidente dell'Assostampa umbra Massimiliano Cinque - di rilanciare l’editoria umbra e di adeguare contratti e stipendi, solo così si potrà allineare l’Umbria alle altre regioni del centro e soprattutto garantire un’informazione di maggiore qualità».