Assostampa Sicilia: "Stop ai comunicati non firmati" (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

28 Nov 2023

Assostampa Sicilia: «Stop ai comunicati non firmati»

Il sindacato regionale: «Fenomeno che danneggia il lavoro giornalistico».

«Nelle redazioni sempre più spesso arrivano sedicenti "Comunicati stampa" privi dell'indicazione dell'autore o firmati da non iscritti all'albo dei giornalisti. Quest'ultimo è un illecito che configura il reato di esercizio abusivo della professione». Lo dice la Giunta regionale dell'Associazione siciliana della stampa che «stigmatizza il diffondersi di questo fenomeno che danneggia il lavoro giornalistico e, spesso, finisce con il diffondere pseudo-notizie non soggette alle verifiche dei professionisti dell'informazione».



Nell'invitare tutti i direttori responsabili delle testate giornalistiche alla «necessaria cautela nel pubblicare le notizie», l'Associazione siciliana della stampa s'impegna a raccogliere le segnalazioni sul mancato rispetto della normativa a tutela della professione giornalistica e a valutare le necessarie azioni anche in campo legale. L'Associazione siciliana della stampa invita, inoltre, «i colleghi a firmare i comunicati stampa indicando il numero di iscrizione all'Ordine dei giornalisti». (Adnkronos, 28 novembre 2023)