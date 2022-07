Sciopero a Tele Editore Fornari, Asu: «Ora stipendi arretrati e piano editoriale» (Foto: ussiumbria.it)

19 Lug 2022

Umbria, sciopero a Tele Editore Fornari. Asu, Cgil e Odg: «Ora gli stipendi arretrati e il piano editoriale»

Associazione Stampa Umbra e Cgil, con il sostegno dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, hanno proclamato lo sciopero del personale dell'emittente televisiva Tele Editore Fornari. «La decisione – si legge in una nota – è stata assunta, su richiesta dei dipendenti, a causa delle forti difficoltà attuali e delle preoccupanti incertezze per il futuro dell'azienda editoriale. I giornalisti, i tecnici e gli amministrativi dell'emittente scontano infatti diversi mesi di ritardo nel pagamento degli stipendi e inoltre, alle istanze dei sindacati, avanzate già diverso tempo fa di fornire un piano editoriale, l'editore non ha mai risposto, eludendo anche le richieste di incontri più volte reiterate».



Lo sciopero, lunedì 18 luglio, «ha registrato una percentuale di adesione molto forte che ha sfiorato l'80 per cento, un segnale importante e netto che lavoratori e sindacati hanno voluto lanciare all'editore dopo mesi di difficoltà e di speranze disattese», proseguono Assostampa, Cgil e Odg regionali, che si dicono «preoccupati per la situazione, in particolare per gli attuali posti di lavoro, e per tale ragione si riservano di ricorrere ad ogni altro strumento consentito per chiedere all'editore di fare chiarezza dal punto di vista progettuale e, conseguentemente, occupazionale, onorando prioritariamente gli impegni contrattuali con il pagamento delle mensilità sia arretrate che ordinarie».