Jan Kuciak e Martina Kusnirova (Foto: ilbolive.unipd.it)

22 Set 2021

Università di Padova, il 25 settembre cerimonia in memoria di Jan Kuciak e Martina Kusnirova

Le studentesse e gli studenti ricordano il giornalista slovacco e la sua compagna uccisi nel febbraio 2018 e il loro contributo alla difesa e al progresso dei diritti umani e dello stato di diritto. All'incontro anche il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti.

Sabato 25 settembre alle 17, nell'aula Nievo di Palazzo Bo dell'Università di Padova, cerimonia in onore di Jan Kuciak e Martina Kusnirova, il giornalista investigativo slovacco e la sua fidanzata assassinati il 21 febbraio 2018 nel loro appartamento di Velka Maca, a 65 chilometri da Bratislava.



La cerimonia vedrà la partecipazione di Karla Wursterova, ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia; Pavla Holcova, collega e amica di Jan e fondatrice del Centro ceco per il giornalismo investigativo; Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi; Telmo Pievani, delegato del Rettore per la Comunicazione Istituzionale dell'Università di Padova. Saranno presenti i familiari delle vittime.



«Le studentesse e gli studenti della Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance – anticipa l'Ateneo patavino – consegneranno ai familiari di Jan Kuciak e Martina Kusnirova un riconoscimento per il contributo alla difesa e al progresso dei diritti umani e dello stato di diritto offerto da Jan e Martina».



L'evento è organizzato in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (Spgi) dell'Università di Padova, lo Student Engagement Team.



Per partecipare occorre registrarsi (qui il link diretto).