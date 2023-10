La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Ott 2023

Usigrai: «Altissima adesione allo sciopero delle firme nelle redazioni della Tgr»

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico: «In oltre la metà delle sedi la percentuale è stata del 100%»

«Le redazioni della Tgr si confermano compatte e solidali di fronte all'ingerenza della politica e dei partiti nelle nomine. In particolare, non è accettabile che un giornalista in 45 giorni passi dal ruolo di capo ufficio stampa della Regione Sardegna a quello di caporedattore della Tgr Sardegna. Così facendo direzione e azienda mettono a repentaglio indipendenza, autorevolezza e credibilità dell'intera testata regionale. E le giornaliste e i giornalisti della Tgr non intendono mettere la loro firma su tutto questo». E' quanto si legge in una nota dell'Usigrai.



«In oltre la metà delle redazioni l'adesione è stata del 100%, percentuale altissima in tutte le altre - prosegue la nota -. La Tgr conferma così la propria compattezza a difesa dei principi base di salvaguardia del servizio pubblico. Quello che succede in una redazione, riguarda tutte. Uno spirito solidaristico che da sempre connota la testata».



Il cdr della Tgr Veneto, di concerto con Usigrai, ha deciso di sospendere lo sciopero per la giornata odierna per non togliere spazio all'informazione ai cittadini sul gravissimo incidente avvenuto a Mestre. Lo sciopero proseguirà anche nelle giornate di giovedì e venerdì. (Ansa, 4 ottobre 2023)