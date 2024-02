La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

13 Feb 2024

Usigrai: «Ancora un programma affidato a un esterno. Ennesimo schiaffo ai giornalisti Rai»

Questa volta «dal cilindro è stato estratto Peter Gomez direttore de Il Fatto quotidiano online, nonché volto di una rete concorrente», rilevano i rappresentanti sindacali, che incalzano: «Tutto con costi che pesano su un bilancio aziendale, già disastroso, per cui si chiedono in continuazione sacrifici ai dipendenti».

«Ancora un programma giornalistico affidato a un esterno. Questa volta dal cilindro è stato estratto Peter Gomez direttore de Il Fatto quotidiano online, nonché volto di una rete concorrente. È l'ennesimo schiaffo ai giornalisti Rai da parte di questo vertice che oscilla tra un insuccesso e una debacle, ad eccezione dei programmi storici: per fortuna non sono stati smantellati tutti». Lo afferma, in una nota, l'Esecutivo Usigrai.



«Non bastava – incalzano i rappresentanti sindacali – la disfatta di 'Avanti Popolo' in onda il martedì sera, che ha collezionato ascolti imbarazzanti e anche un richiamo dell'Agcom? Evidentemente no. Almeno a chi governa la Rai. Tutto con costi che pesano su un bilancio aziendale, già disastroso, per cui si chiedono in continuazione sacrifici ai dipendenti».



L'Usigrai chiede all'amministratore delegato Roberto Sergio e al direttore generale Giampaolo Rossi «la ratio di questa scelta e di dar conto delle spese sostenute per il programma di Gomez, che, tra l'altro, sarebbe prodotto da Loft, società del Fatto».