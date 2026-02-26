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Usigrai 23 Mar 2026

Usigrai: «Editore Citynews multato poi licenzia. Inaccettabile che a pagare siano sempre i lavoratori»

La solidarietà dei rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico ai colleghi in sciopero lunedì 23 marzo 2026.

Usigrai esprime «solidarietà alle giornaliste e giornalisti dipendenti di Citynews che edita i siti Today (ad esempio MilanoToday e RomaToday). Un mese fa – ricorda l'organismo di base della Fnsi in una nota diffusa lunedì 23 marzo 2026 - l'editore, insieme a quello di Fanpage, è stato multato per diversi milioni di euro dall'Inps. L'accusa è quella di aver applicato un contatto di categoria considerato scorretto. Il contratto Figec Cisal prevede stipendi e contributi inferiori rispetto a quelli stabiliti dal contratto giornalistico Fieg-Fnsi che per Inps l'editore avrebbe dovuto applicare ai giornalisti».

Prosegue Usigrai: «A fronte della multa l'editore di Citynews ha deciso di procedere a 6 licenziamenti di giornalisti a tempo indeterminato e ha interrotto 15 contratti di collaborazione. Contro questa scelta il Comitato di redazione ha deciso di proclamare 48 ore di sciopero. Siamo al fianco delle colleghe e dei colleghi di Citynews».

Per i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico, «è inaccettabile che siano sempre i lavoratori a essere colpiti: prima sottopagati e poi licenziati per rientrare dai costi della sanzione applicata dall'Inps». (mf)

@fnsisocial
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