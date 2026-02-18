Usigrai: «Il compito della Rai non è orientare il voto sul referendum»
Usigrai 19 Mar 2026
Usigrai: «Il compito della Rai non è orientare il voto sul referendum»
I rappresentanti sindacali: «Il Servizio Pubblico non può essere usato come cassa di risonanza per posizioni di parte».
«Il Servizio Pubblico non può essere usato come cassa di risonanza per posizioni di parte. A pochi giorni da un importante voto per i cittadini italiani, assistiamo ancora una volta alla messa in onda di interviste o programmi che non analizzano nel dettaglio gli elementi di una riforma. Compito del Servizio Pubblico è far capire cosa succede; non orientare il voto». Lo si legge in una nota diffusa dall’Usigrai giovedì 19 marzo 2026.
I rappresentanti sindacali concludono: «Non ci stancheremo mai di ribadire che una Rai davvero indipendente è una Rai che sa porre le domande, anche quelle più scomode. Senza alcun tipo di sudditanza». (anc)
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