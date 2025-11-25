La denuncia di Sntp su X

04 Feb 2026

Venezuela, fermato il giornalista di Deutsche Welle Álvaro Algarra

La denuncia del sindacato Sntp: «Preso da agenti in divisa, ignota la destinazione».

Un giornalista del servizio in spagnolo dell'emittente tedesca Deutsche Welle, Álvaro Algarra, è stato fermato nella mattinata di mercoledì 4 febbraio 2026 a Caracas da uomini armati in divisa, presumibilmente appartenenti alla Polizia nazionale bolivariana (Pnb). Lo riferisce su X il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa venezuelana (Sntp), secondo cui agenti vestiti di blu si sono presentati presso l'abitazione del cronista e lo hanno portato via davanti ai familiari. Al momento la famiglia non è stata informata né sul luogo di detenzione né sulle motivazioni del provvedimento. L'episodio, riferisce l’agenzia Ansa, si inserisce in un contesto di crescente pressione sui media e sugli operatori dell'informazione nel Paese, segnato da segnalazioni ricorrenti di fermi, intimidazioni e ostacoli all'esercizio della professione giornalistica, denunciati anche dall'Ordine. (anc)