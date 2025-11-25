Il presidente Usa, Donald Trump (Foto: ImagoEconomia/Fnsi via The White House)

04 Feb 2026

Usa, Trump attacca una giornalista Cnn: «Non sorridi perché non dici la verità»

Il presidente americano contro Kaitlan Collins: «Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di lei».

Il presidente degli Usa Donald Trump, come riporta l’agenzia Ansa martedì 3 febbraio 2026, ha attaccato duramente la giornalista Cnn Kaitlan Collins nel corso della firma nello Studio Ovale del provvedimento per finanziare il governo e mettere fine allo shutdown: «Sei la giornalista peggiore. La conosco da dieci anni e non l'ho mai vista sorridere e vuole sapere perché non sorride? Perché non dice la verità. Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di lei». (anc)