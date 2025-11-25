CERCA
Il presidente Usa, Donald Trump (Foto: ImagoEconomia/Fnsi via The White House)
Internazionale 04 Feb 2026

Usa, Trump attacca una giornalista Cnn: «Non sorridi perché non dici la verità»

Il presidente americano contro Kaitlan Collins: «Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di lei».

Il presidente degli Usa Donald Trump, come riporta l’agenzia Ansa martedì 3 febbraio 2026, ha attaccato duramente la giornalista Cnn Kaitlan Collins nel corso della firma nello Studio Ovale del provvedimento per finanziare il governo e mettere fine allo shutdown: «Sei la giornalista peggiore. La conosco da dieci anni e non l'ho mai vista sorridere e vuole sapere perché non sorride? Perché non dice la verità. Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di lei». (anc)

Internazionale
04 Feb 2026
Venezuela, fermato il giornalista di Deutsche Welle Álvaro Algarra
Internazionale
04 Feb 2026
Washington Post, annunciato un vasto piano di licenziamenti
Internazionale
02 Feb 2026
Georgia, Mfrr: «La nuova legge restrittiva sui finanziamenti comprometterebbe ulteriormente la libertà di stampa»
