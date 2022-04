La locandina di 'Youth4Regions' (Foto: @europainitalia)

12 Apr 2022

'Youth4Regions', torna il programma di formazione della Ue dedicato a giovani giornalisti

Aperte le candidature per la sesta edizione. I 38 vincitori si incontreranno a Bruxelles dall'8 al 14 ottobre per seguire corsi, lavorare in sala stampa e in redazione, visitare le istituzioni europee e parteciperanno al concorso per il premio Megalizzi-Niedzielski, l'11 ottobre.

Un invito a scoprire cosa fa l'Unione Europea nella propria regione, dedicato ai giornalisti in erba. Lo ha annunciato la Commissione Ue aprendo le candidature per la sesta edizione del programma di formazione "Youth4Regions" rivolto a studenti di giornalismo e giovani giornalisti provenienti dagli Stati membri, Paesi limitrofi e Paesi in via di adesione.



I 38 vincitori del concorso si incontreranno a Bruxelles dall'8 al 14 ottobre per seguire corsi di formazione, seguiti da giornalisti esperti, lavorare con loro in sala stampa e in redazione, nonché visitare le istituzioni europee. I vincitori parteciperanno anche al concorso per il premio Megalizzi-Niedzielski, assegnato l'11 ottobre.



Il modulo di domanda e le condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina web del programma fino all'11 luglio 2022.