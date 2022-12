29° Congresso Fnsi: i delegati di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Piemonte

07 Dic 2022

29° Congresso Fnsi, eletti i delegati di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Piemonte

Ai lavori in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023 parteciperanno 7 giornalisti professionali e 2 collaboratori dell'Assostampa Fvg; 9 professionali e 2 collaboratori liguri; 48 professionali e 11 collaboratori della Lombarda; 12 i professionali e 7 i collaboratori piemontesi.

Eletti i delegati che rappresenteranno i giornalisti di Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia al 29° Congresso nazionale della Stampa italiana in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023.

Centodue le colleghe e i colleghi che hanno partecipato al voto in Friuli Venezia Giulia domenica 4 e lunedì 5 dicembre 2022. Per i professionali sono stati eletti tutti i candidati della lista "Uniti nell'Assostampa Fvg": Alessandro Martegani (64 preferenze), Fabiana Martini (57), Poljanka Dolhar (49), Maurizio Bekar, Biagio Ingenito e Pietro Rauber (36), Alessandra Ceschia (con 25 voti). Primo dei non eletti Fulvio Sabo. Come delegati collaboratori sono stati eletti Lorenzo Mansutti (voti 4) e Roberto Cannalire (3). Prima dei non eletti Emily Menguzzato.

Della delegazione regionale al congresso di Riccione faranno parte anche Carlo Muscatello e Cristiano Degano, presidenti rispettivamente di Assostampa Fvg e Ordine regionale dei giornalisti.

In Liguria, al termine delle due giornate di votazione, sono risultati eletti in delegazione congressuale Alessandra Costante (con 119 voti), Fabio Azzolini (89), Francesca Forleo (74), Matteo Dell'Antico (74), Guido Filippi (67), Antonio Zagarese (52), Lorenza Rapini (51), Massimiliano Salvo (45) e Luca Di Francescantonio (35), per i professionali; Astrid Fornetti (11 voti) e Franco Po (7 voti) per i collaboratori.

In Lombardia hanno partecipato al voto 1462 elettori professionali pari al 42,79% degli aventi diritto e 211 elettori collaboratori, pari al 33,71% degli aventi diritto. Al termine delle operazioni di voto sono stati eletti delegati al Congresso della Fnsi i seguenti 48 giornalisti professionali e 11 giornalisti collaboratori.

Professionali:

Paolo Perucchini (298 voti), Anna Del Freo (293), Claudio Scarinzi (186), Dea Verna (185), Fernanda Pirani (169), Elena Golino (160), Francesco Cerisano (159), Marco Volpati (149), Andrea Morigi (148), Roberta Fiorentini (146), Veronica Deriu (144), Giovanni Negri (143), Fabrizio Cassinelli (136), Daniela Dirceo (134) e Cesare Giuzzi (122) per Stampa Democratica.

Guido Besana (163 voti), Marina Cosi (141), Giuseppe Ceccato (130), Irene Merli (129), Gabriele Porro (126), Paolo Pozzi (125), Oreste Pivetta (125) per Nuova Informazione.

Edmondo Rho (186 voti), Domenico Affinito (160), Andrea Nicastro (152), Antonello Capone (137). Elisabetta Santon (123), Fulvio Fulvi (118), Simona Coppa (117), Fausta Chiesa (115), Giuseppina Galimberti (115) per Non Rubateci Il Futuro.

Donatella Negri e Marzio Quaglino (30 voti ciascuno) per la lista Impegno Sindacale Unitario.

Daniela Stigliano (81 voti), Rossella Verga (71), Tilde Zilio (67) e Carlo Gariboldi (66) per Unità Sindacale-MIL.

Giuseppe Gallizzi (70 voti), Paolo Pirovano (51), Alan Patarga (49) per il Movimento Liberi Giornalisti.

Massimo Alberizzi (144 voti), Marinella Rossi (114), Simona Fossati (109), Eugenio Gallavotti (107), Francesca Pini (97), Luisa Espanet (97), Leonardo Coen (95), Angela (Titti) Arena (93) per Senza Bavaglio.

Collaboratori:

Olimpia De Casa (34), Paolo Brambilla (33), Massimiliano Saggese (32) per la lista Collaboratori Dignità e Garanzie.

Francesco Caroprese (87 voti), Diego Mandarà (62), Maria Ancilla Fumagalli (50), Ester Poidimani (43), Francesco Franza (40) ed Eugenio Sorrentino (33) per il Movimento Liberi Giornalisti.

Alberto Arrigoni e Nicoletta Contardi (22 preferenze ciascuno) per Senza Bavaglio.

In Piemonte, le elezioni dei delegati dell'Associazione Stampa Subalpina al 29° Congresso della Stampa italiana si sono svolte domenica 4 dicembre, nel seggio allestito a Torino, e martedì 6 e mercoledì 7 dicembre 2022 in modalità telematica. Hanno votato 616 giornalisti dei 974 aventi diritto, pari al 63%: 405 professionali e 211 collaboratori.

La lista "Insieme per la Subalpina" ha eletto 8 delegati professionali: Silvia Garbarino (169 preferenze), Alessandra Comazzi (151), Diego Longhin (120), Giuseppe Gandolfo (107), Ettore Boffano (99), Mimma Caligari (89), Marco Bobbio (88) e Giorgio Ballario (87). E una delegata per i collaboratori, Cristina Insalaco (34 preferenze).

La lista "Giornalisti Indipendenti" ha eletto 2 delegati professionali: Barbara Ferrero (46 preferenze) e Gianni Maria Stornello (44). E 6 delegati collaboratori: Ezio Ercole (153 preferenze), Alberto Acquaviva (68), Rita Balistreri (65), Gianni Dimopoli (65), Franca Giusti (49) e Paolo Mnann (48).

La lista "Controcorrente Piemonte – Giornaliste e giornalisti per la Costituzione" ha eletto 2 delegati professionali: Antonella Mariotti (58 preferenze) e Luis Cabases (52).



Foto di Mohamed Hassan da Pixabay