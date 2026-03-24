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Inpgi 19 Mag 2026

'A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà': la mostra per i 100 anni dell'Inpgi prorogata fino al 2 giugno

Sarà possibile visitare in via straordinaria l’esposizione anche sabato 23 maggio 2026, anniversario della strage di Capaci.

La mostra “A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà”, promossa e organizzata dall’Inpgi per il centenario dell’Ente e patrocinata dal ministero della Cultura, proroga l’apertura fino al 2 giugno 2026, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita Repubblica e sarà visitabile in via straordinaria sabato 23 maggio, anniversario della strage di Capaci.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 24 marzo dai vertici dell’Istituto, presidente Roberto Ginex e direttrice generale Mimma Iorio, insieme al sottosegretario Lucia Borgonzoni, è in corso a Roma, negli spazi della Fondazione “Paolo Murialdi” (via Nizza, 35). Finora, tra singoli, gruppi e scolaresche, si registrano oltre 1.500 visitatori.

Oltre 60 pezzi tra fotografie, cimeli e documenti storici raccontano il giornalismo italiano dagli anni Sessanta al Duemila. Tra questi, scatti del fotogiornalista Franco Lannino, una vecchia macchina telefoto e la telecamera di Miran Hrovatin ucciso con Ilaria Alpi a Mogadiscio il 20 marzo 1994, quattro macchine per scrivere appartenute a fiduciari Inpgi, tra cui una di Giancarlo Siani, un video storico sull’Inpgi, tre pannelli in bianco e nero su forex, una teca contenente oggetti, documenti e verbali dell’Istituto oltre a pagine di giornale d’epoca.

La mostra, che offre una riflessione sulla storia e sul presente della professione giornalistica, mettendo in primo piano i cronisti stessi e le sfide affrontate da chi racconta i fatti con rigore e coraggio, intende anche ricordare tutti i giornalisti caduti nell’esercizio del loro mestiere e rende omaggio ai protagonisti del giornalismo d’inchiesta come Cosimo Cristina, il primo cronista ucciso dalla mafia nel 1960, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Peppino Impastato, Mario Francese, Giuseppe Fava, Mauro Rostagno e Beppe Alfano. Viene ricordato anche il sacrificio di Walter Tobagi, Giancarlo Siani, Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, assassinata in Afghanistan nel 2001, oltre a figure-simbolo come Giuseppe Quatriglio, giornalista e scrittore, che nel 1968 raccontò il terremoto del Belìce.

“A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà”, a ingresso libero, sarà aperta tutti i giorni, tranne il 24 e il 31 maggio, dalle 9 alle 17. (anc)

@fnsisocial
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