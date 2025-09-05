Prime pagine del Corriere della Sera di venerdì 14 novembre 2025

Accuse di Mosca al Corriere della Sera, la Fnsi al fianco dei colleghi

Il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov ha accusato il quotidiano di via Solferino di aver censurato una sua intervista. Il sindacato dalla parte del giornale e della redazione: «Hanno saputo dimostrare come l'informazione in Italia non potrà mai diventare propaganda e megafono».

La Federazione nazionale della Stampa italiana è al fianco del Corriere della Sera «per la scelta, giusta e coraggiosa, di non pubblicare l'intervista con Sergej Lavrov». Così la Fnsi in una nota diffusa venerdì 14 novembre 2025, all'indomani delle accuse rivolte dal ministero degli Esteri russo al giornale di via Solferino di aver censurato il ministro.



Per il sindacato dei giornlisti, «è intollerabile il tentativo di assoggettare un quotidiano italiano ai criteri della Russia sulla libertà di informazione, Paese in cui i diritti dei giornalisti sono stati cancellati».



La Fnsi «è accanto al Corriere della Sera e alla redazione che hanno saputo dimostrare come l'informazione in Italia non potrà mai diventare propaganda e megafono». (mf)