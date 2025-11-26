La locandina dello sciopero

29 Nov 2025

Sciopero, la vicinanza di Efj e Ifj alla Fnsi e ai i giornalisti italiani

La presidente della Federazione Europea, Maja Sever: «Al vostro fianco in ogni angolo d'Europa. La vostra lotta è la nostra lotta».

Federazione internazionale e Federazione europea dei giornalisti al fianco della Federazione nazionale della Stampa italiana e dei giornalisti italiani in sciopero venerdì 28 novembre 2025 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Fnsi-Fieg scaduto nel 2016.



La presidente della Efj, Maja Sever, «a nome dei 300.000 giornalisti rappresentati in 44 Paesi europei», in una nota ricorda che «ovunque in Europa, i giornalisti si trovano ad affrontare condizioni di lavoro sempre più precarie, che impediscono loro di svolgere appieno la loro missione di informazione al pubblico. Ma non può esserci vero giornalismo senza condizioni di lavoro dignitose. Per questo lo sciopero generale è un atto potente, che mira a garantire il diritto dei cittadini italiani ad accedere a un'informazione libera, indipendente e pluralista».



Per Sever, inoltre, «i datori di lavoro del settore dei media devono capire che perderanno ogni credibilità se continueranno a svalutare la professione. Spetta alle autorità pubbliche promuovere contratti collettivi equi in un momento in cui i giornalisti sono sotto attacco da ogni parte».



La Efj ricorda quindi che nei prossimi giorni sarà adottata una relazione del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sulle condizioni di lavoro dei giornalisti in Europa. «Si prevede che dipingerà un quadro desolante della professione, in termini di condizioni di lavoro, salute mentale e minacce a cui sono esposti i giornalisti. Questa realtà non può passare inosservata alle autorità», conclude Maja Sever, che poi rivolge i «complimenti ai giornalisti italiani per il loro sciopero. Fate sapere loro - scrive - che siamo al loro fianco in ogni angolo d'Europa. La loro lotta è la nostra lotta».



Solidarietà alla Fnsi e ai giornalisti italiani in sciopero anche dalla Federazione internazionale dei giornalisti, che sui social ricorda le ragioni della mobilitazione per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da ormai dieci anni e per la tutela dei diritti dei professionisti dell'informazione. (mf)