CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La locandina dello sciopero
Fnsi 29 Nov 2025

Sciopero, la vicinanza di Efj e Ifj alla Fnsi e ai i giornalisti italiani

La presidente della Federazione Europea, Maja Sever: «Al vostro fianco in ogni angolo d'Europa. La vostra lotta è la nostra lotta».

Federazione internazionale e Federazione europea dei giornalisti al fianco della Federazione nazionale della Stampa italiana e dei giornalisti italiani in sciopero venerdì 28 novembre 2025 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Fnsi-Fieg scaduto nel 2016.

La presidente della Efj, Maja Sever, «a nome dei 300.000 giornalisti rappresentati in 44 Paesi europei», in una nota ricorda che «ovunque in Europa, i giornalisti si trovano ad affrontare condizioni di lavoro sempre più precarie, che impediscono loro di svolgere appieno la loro missione di informazione al pubblico. Ma non può esserci vero giornalismo senza condizioni di lavoro dignitose. Per questo lo sciopero generale è un atto potente, che mira a garantire il diritto dei cittadini italiani ad accedere a un'informazione libera, indipendente e pluralista».

Per Sever, inoltre, «i datori di lavoro del settore dei media devono capire che perderanno ogni credibilità se continueranno a svalutare la professione. Spetta alle autorità pubbliche promuovere contratti collettivi equi in un momento in cui i giornalisti sono sotto attacco da ogni parte».

La Efj ricorda quindi che nei prossimi giorni sarà adottata una relazione del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sulle condizioni di lavoro dei giornalisti in Europa. «Si prevede che dipingerà un quadro desolante della professione, in termini di condizioni di lavoro, salute mentale e minacce a cui sono esposti i giornalisti. Questa realtà non può passare inosservata alle autorità», conclude Maja Sever, che poi rivolge i «complimenti ai giornalisti italiani per il loro sciopero. Fate sapere loro - scrive - che siamo al loro fianco in ogni angolo d'Europa. La loro lotta è la nostra lotta».

Solidarietà alla Fnsi e ai giornalisti italiani in sciopero anche dalla Federazione internazionale dei giornalisti, che sui social ricorda le ragioni della mobilitazione per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da ormai dieci anni e per la tutela dei diritti dei professionisti dell'informazione. (mf)

@fnsisocial
Fnsi
29 Nov 2025
Sciopero, giornalisti in piazza in tutta Italia per il rinnovo del contratto di lavoro
Fnsi
29 Nov 2025
Cisl: «Piena solidarietà ai giornalisti in sciopero»
Fnsi
28 Nov 2025
Comunicato sindacale sciopero del 28 novembre
Fnsi
27 Nov 2025
Fnsi in piazza per il rinnovo del contratto Fieg. Il 28 novembre giornalisti in sciopero «perché il nostro lavoro vale»
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr29 Nov 2025
Cdr de Il Giornale: «Offesi dall'uscita del quotidiano nonostante sciopero»
Cdr29 Nov 2025
Il Tirreno, Fnsi con Ast e Cdr: «Grave che l'azienda minacci querele per un comunicato sindacale»
Minacce29 Nov 2025
Assalto a La Stampa, Fnsi con Subalpina e Odg: «Inaccettabile»
Cdr28 Nov 2025
Sciopero, la solidarietà del Cdr del Corriere della Sera ai colleghi della Gazzetta dello Sport
Formazione26 Nov 2025
'Il ruolo dei giornali nei sistemi totalitari: la propaganda politica di Goebbels', l'11 dicembre formazione in Fnsi
Appuntamenti26 Nov 2025
'Il male in Comune': il 2 dicembre presentazione in Fnsi del dossier di Avviso Pubblico
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits