Agcom, dal Tg2 ai talk le violazioni del pluralismo contestate alla Rai

Pubblicata sul sito dell'Autorità la delibera relativa alla multa di 1,5 milioni. Nel mirino anche #Cartabianca, L'approdo, Realiti, La vita in diretta, Unomattina. In relazione al Festival di Sanremo "verificata una carenza nella garanzia della dignità della persona e nella rappresentazione dell'immagine femminile".

"Una condotta non rispettosa degli obblighi pluralismo, dell'imparzialità e dell'obiettività" con "il ricorso a editoriali, interviste, servizi nei quali si riporta univocamente il giudizio di una sola parte politica, omettendo informazioni di contesto, anche in relazione al dibattito pubblico sui temi trattati". È quanto si legge nella delibera, pubblicata oggi sul sito dell'Autorità, con la quale l'Agcom ha comminato una multa di 1,5 milioni alla Rai.



Nel documento si legge, in primo luogo, che con riferimento ai notiziari emerge, considerando il periodo agosto 2019-gennaio 2020 "una costante, reiterata e sistematica sotto-rappresentazione della prima forza politica presente in Parlamento (M5S, ndr), tanto con riferimento ai tempi di parola quanto con riferimento ai tempi di notizia".



Sotto lo specifico profilo del confronto tra posizioni diverse, il monitoraggio evidenzia in tutti i programmi di approfondimento "la pressoché totale assenza del confronto tra leader politici". "Se all'assenza di contraddittorio – scrive Agcom – si affianca una rappresentazione univoca e unilaterale di alcune tematiche, il quadro di informazione selettiva appare evidente". L'Autorità sottolinea anche "la presenza di servizi simili a 'editoriali', recanti esclusivamente un chiaro, unico ed univoco punto di vista".



L'Agcom cita diversi episodi riguardanti il Tg2, a partire dal servizio circa "l'asserito fallimento del modello svedese di accoglienza degli immigrati" o quello relativo all'omicidio del vice-brigadiere Mario Cerciello Rega nel quale si addebita la morte a due nordafricani. Il provvedimento ricorda anche il servizio della Tgr Emilia Romagna sulla manifestazione dei nostalgici a Predappio, oltre ad episodi riguardanti programmi come #Cartabianca, L'approdo, Realiti, La vita in diretta e Unomattina. In relazione al Festival di Sanremo "è stata verificata una carenza della particolare responsabilità richiesta alla Rai nella garanzia della dignità della persona e nella rappresentazione dell'immagine femminile".



Nel provvedimento si specifica, inoltre, che "il mancato rispetto da parte della Concessionaria della funzione di garante dell'informazione" genera una conseguenza "di ordine erariale stante il contributo pubblico percepito dalla Rai" e una "di ordine sociale, con possibili effetti negativi sull'istruzione, sulla crescita civile, sulla facoltà di critica". (Ansa)