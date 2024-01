Foto: dire.it

04 Gen 2024

Agenzia Dire, la solidarietà dei colleghi delle testate di informazione Mediaset

Il sostegno delle redazioni delle reti televisive in una nota del Cdr di TgCom24.

«Le redazioni di tutte le testate di informazione delle reti televisive Mediaset manifestano la loro piena solidarietà ai colleghi dell'agenzia Dire in agitazione per la difesa del proprio lavoro. Per questo motivo, nel primo dei due giorni di sciopero indetti dai giornalisti della Dire per il 4 e l'8 gennaio affinché la proprietà dell'agenzia ritiri tutti i 14 licenziamenti annunciati e le sospensioni dal lavoro con effetto immediato e senza retribuzione di altri 17 colleghi della sede di Roma, i giornalisti del gruppo Mediaset aderiscono alla denuncia del Cdr della Dire di "un atto gravissimo e senza precedenti e fondamento giuridico, oltre che assurdo per tempi e modi"». È quanto si legge in un comunicato del Cdr di TgCom24.