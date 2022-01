Il giornalista Paolo Berizzi (Foto: repstatic.it)

19 Gen 2022

Al via il 4 aprile a Bergamo il processo per le minacce a Paolo Berizzi. Fnsi e Cnog al fianco del collega

Coinvolgendo anche l'Associazione Lombarda dei Giornalisti e l'Ordine regionale, le istituzioni della categoria faranno richiesta di costituzione di parte civile. Da anni sotto scorta, il cronista di Repubblica è finito nel mirino per via del suo lavoro di denuncia della presenza dello squadrismo in Italia.

La Federazione nazionale della Stampa italiana e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, coinvolgendo anche l'Associazione Lombarda dei Giornalisti e l'Ordine regionale, hanno annunciato a Paolo Berizzi che il prossimo 4 aprile le istituzioni dei giornalisti, insieme, faranno richiesta di costituzione di parte civile nel processo a carico dei "leoni da tastiera" che più volte hanno minacciato il cronista di Repubblica per il suo costante e puntuale lavoro di denuncia della presenza dello squadrismo in Italia e dei continui oltraggi alla libertà di informazione e alla Costituzione antifascista.