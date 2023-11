Il presidente dell’Ast, Sandro Bennucci, durante il Congresso Fnsi a Riccione

17 Nov 2023

Alluvione in Toscana, Ast: «Necessario un osservatorio sulla sicurezza dei fiumi»

La proposta è stata avanzata il 17 novembre 2023 dal presidente del sindacato regionale, Sandro Bennucci, durante l’Earth Technology Expo alla Fortezza da Basso di Firenze.

La sicurezza dei corsi d'acqua è stata al centro di un evento formativo organizzato in occasione dell’Earth Technology Expo alla Fortezza da Basso di Firenze. Il corso dedicato ai giornalisti dal titolo ''La sicurezza dei corsi d'acqua e il lavoro dei Consorzi di bonifica: glossario e vademecum per i giornalisti alla scoperta di dinamiche e fenomeni idrogeologici'' è stato organizzato dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana, in collaborazione con Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana, Anbi Toscana e Cerafri.



Relatore indicato dall'Ordine dei giornalisti, Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, inventore del termine "bomba d'acqua" e che da oltre mezzo secolo si occupa di Arno e sicurezza, il quale ha proposto un "Osservatorio", che potrebbe essere costituito da Regione Toscana e Autorità di bacino, per monitorare, momento per momento, la realizzazione delle opere capaci di mettere in sicurezza l'Arno e i suoi affluenti e dare ai cittadini la possibilità di conoscere l'effettivo rischio.



«Occorrerebbe - ha detto Bennucci - un Osservatorio costituito dagli enti che hanno competenza, in particolare Regione Toscana e Autorità di bacino dell'Arno, rivolto a tutti i cittadini, per tenerli informati su opere, finanziamenti e investimenti. Voglio lanciare l'idea in questa occasione, ossia all'indomani di una nuova, devastante alluvione. È importante fotografare lo stato dei fiumi e far conoscere alle persone il tasso di rischio del territorio in cui vivono. Sarebbe un esempio di trasparenza, al di là delle polemiche e dei dibattiti sterili». (Adnkronos, 17 novembre 2023)