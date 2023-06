Un momento dell'assemblea Asva del 19 ottobre 2022

01 Giu 2023

Aosta, il 5 giugno assemblea Asva con Alessandra Costante

«Sarà l'occasione per un confronto sui temi del lavoro, del precariato, della professione, dell'organizzazione territoriale della Fnsi e delle iniziative promosse nei primi mesi di insediamento della nuova segreteria», anticipa il presidente del sindacato regionale, Alessandro Mano.

La segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante, sarà ospite dell'assemblea generale dell'Associazione Stampa Valdostana in programma, lunedì 5 giugno 2023, nel salone della Banca di credito cooperativo Valdostana.



«Sarà l'occasione – anticipa il sindacato regionale – per un confronto con la responsabile del nostro sindacato sui temi del lavoro, del precariato, della professione, dell'organizzazione territoriale della Fnsi e delle iniziative promosse nei primi mesi di insediamento della nuova segreteria. Sarà anche l'occasione per fare il punto sull'Asva, a pochi mesi dal rinnovo degli organi rappresentativi regionali».



All'ordine del giorno dell'assemblea, fra gli altri punti, la relazione del presidente regionale, Alessandro Mano; l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo 2022 e preventivo 2023; gli interventi del fiduciario dell'Inpgi, Benoit Girod e della fiduciaria della Casagit, Fulvia Ferrero.



(Da: stampavaldostana.it)