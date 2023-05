Lo striscione contro i giornalisti al corteo dei tifosi della Sampdoria (Foto: GMG)

28 Mag 2023

«Giornalisti infami? No Grazie»: la risposta di Assostampa e Odg liguri allo striscione dei tifosi della Sampdoria

Nuovo attacco al mondo dell'informazione durante un corteo di ultras, venerdì 26 maggio 2023, a Genova. «Ingiustificato e inaccettabile», denunciano i rappresentanti della categoria.

Uno striscione che recita "giornalisti infami" è comparso nel bel mezzo del corteo dei tifosi della Sampdoria scesi in piazza a Genova, venerdì 26 maggio 2023, per chiedere il salvataggio della società.



«Ancora una volta – denunciano Ordine dei giornalisti della Liguria, Associazione Ligure giornalisti, Ussi Liguria e Gruppo Cronisti Liguri – il mondo dell'informazione subisce un attacco durante un corteo di ultras. Un attacco totalmente ingiustificato e inaccettabile. In questi mesi i giornalisti hanno sempre cercato di informare nel modo più corretto relativamente ai passaggi che hanno caratterizzato questa delicata vicenda sportiva. Proprio per questo l'attacco pubblico è inspiegabile».



Per i rappresentanti della categoria, «servono rispetto delle parti e correttezza, atteggiamenti - rilevano - che i giornalisti hanno sempre adottato nel rispetto anche dei tifosi che informano e della società».