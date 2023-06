Assicurazione infortuni per i giornalisti, cambia la modalità di presentazione delle domande (Foto: inail.it)

07 Giu 2023

Assicurazione infortuni per i giornalisti, cambia la modalità di presentazione delle domande

La circolare Inail n. 24 del 6 giugno 2023 rende noto il rilascio di un nuovo servizio applicativo disponibile sul portale dell’Istituto. Non sarà più possibile fare richiesta via mail come era previsto in precedenza.

A partire da martedì 6 giugno 2023 sono cambiate le modalità di presentazione delle denunce all’Inail da parte dei giornalisti che abbiano subito un infortunio o dei loro familiari superstiti (in caso di evento mortale).



Si ricorda che dal 1° luglio 2022, in seguito al passaggio della funzione previdenziale per i giornalisti dall’Inpgi all’Inps stabilita dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, l’assicurazione infortuni per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è attribuita all’Inail, come da circolare n. 44 del 5 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2023 continueranno a essere applicate le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’Inpgi alla data del 30 giugno 2022, che prevedono la presentazione della denuncia entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.



Con la circolare Inail n. 24 del 6 giugno 2023 cambia la modalità di trasmissione delle denunce, che in precedenza avveniva via posta elettronica: è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo disponibile sul portale dell’Istituto al percorso www.inail.it -> Lavoratore -> Gestione transitoria infortuni ex Inpgi (qui il link diretto).



In alternativa è possibile effettuare direttamente l’accesso ai servizi online, selezionando l’opzione dal menu principale. È possibile accedere esclusivamente tramite Spid, Cie o Cns.