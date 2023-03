Il nuovo consiglio direttivo dell'Associazione della Stampa Estera (Foto: stampaestera.org) Il giornalista tarantino Gianfranco Nitti con la presidente Esma Cakir

13 Mar 2023

Associazione Stampa Estera, iniziato il mandato del nuovo direttivo

Nel ruolo di presidente è stata confermata la giornalista turca Esma Cakir: «Ci auguriamo che anche quest’anno sia ricco di eventi, dibattiti, incontri e conferenze che ci aiutino a comprendere meglio lo scenario italiano, quello vaticano e quello internazionale».

Con il rinnovo delle carice sociali, mercoledì 8 marzo 2023, è iniziato il mandato del nuovo Consiglio direttivo dell’associazione della Stampa Estera in Italia. Nel ruolo di presidente è stata confermata la giornalista turca Esma Cakir, corrispondente di Ntv. «Sono molto contenta di poter nuovamente rappresentare la nostra associazione – ha dichiarato Cakir -. Sarò supportata da un Consiglio direttivo di grande valore, composto da colleghi e colleghe di nove nazionalità diverse. È proprio questa differenza di storie e di culture che arricchisce e rende unica la nostra prestigiosa associazione».



La presidente ha poi fatto il punto sugli obiettivi del nuovo mandato: «Il buon giornalismo, l'approfondita informazione e il ragionamento complesso saranno indispensabili anche in questa nuova stagione. Ci auguriamo che anche quest’anno sia ricco di eventi, dibattiti, incontri e conferenze che ci aiutino a comprendere meglio lo scenario italiano, quello vaticano e quello internazionale».



In direttivo anche un italiano, il giornalista tarantino Gianfranco Nitti, rappresentante unico dei pubblicisti, corrispondente della Rondine.fi dall'Italia e collaboratore di media finlandesi ed italiani, già più volte consigliere in mandati precedenti.



Il nuovo Consiglio direttivo è costituito da 12 consiglieri, corrispondenti di testate estere e rimarrà in carica fino a marzo 2024. Di seguito tutti i nomi dei componenti con i relativi ruoli e testata di riferimento:



Presidente: CAKIR Esma (NTV, Turchia).

Segretario: WARDE-JONES Christopher (The Times, Gran Bretagna).

Vice-presidenti: VAN AALDEREN Maarten (De Telegraaaf, Paesi Bassi), WILLIAMS Megan K. (CBC, Canada).

Consiglieri: HOFER Gustav (ARTE, Francia-Germania), THOMAS Patricia K. (Associated Press, USA), PELAYO Antonio (Antena 3 Televisiòn, Spagna), BEDARIDA Bernard (Eurovision, Svizzera; TF1, Francia), TESIO Alfredo (Politiken, Danimarca), MENOR TORRES Darìo (El Correo, Spagna), ANDREADIS Teodoro (Alpha Radio TV, Grecia).

Consigliere Pubblicista: NITTI Gianfranco (La Rondine – Finlandia).