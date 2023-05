Chiara Brilli, neoeletta vicepresidente di Assostampa Toscana

22 Mag 2023

Associazione Stampa Toscana, Chiara Brilli nuova vicepresidente

Eletta all'unanimità, succede a Paola Fichera che ha rimesso le dimissioni in seguito all'elezione nella giunta esecutiva della Fnsi. In Direttivo entra Giacomo D'Onofrio.

Nuovo assetto per il direttivo dell'Associazione Stampa Toscana. Chiara Brilli, giornalista professionista, coordinatrice della redazione di Controradio, è stata eletta all'unanimità vicepresidente professionale dell'Ast. Succede a Paola Fichera che ha rimesso le sue dimissioni in seguito all'elezione nella giunta esecutiva della Fnsi.



Sempre al posto di Paola Fichera, come componente del Direttivo, è subentrato Giacomo D'Onofrio, risultato primo dei non eletti nelle consultazioni di novembre, alle quali, come prevede lo Statuto, è stato votato nelle righe bianche della scheda pur senza avere una lista di riferimento.



Il presidente dell'Ast, Sandro Bennucci, ha ringraziato Paola Fichera per l'impegno profuso, chiedendole comunque di stare vicina al sindacato toscano, anche nel suo ruolo di esponente della giunta esecutiva, cioè nel governo della Fnsi.



Bennucci ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro a Chiara Brilli, per il suo nuovo, strategico ruolo e ha dato il benvenuto nel Direttivo a D'Onofrio, che ha preso parte alla sua prima riunione.



Durante la stessa seduta, il Consiglio direttivo dell'Ast ha anche fissato la data per la prossima assemblea degli iscritti: si svolgerà il 6 luglio 2023 alla Scuola Marescialli e Brigadieri, in zona Castello, a Firenze. Il Direttivo ha quindi ringraziato sentitamente il comandante della Scuola, generale Pietro Oresta, per la disponibilità.