La sede del Secolo XIX (Foto associazioneliguregiornalisti.org)

09 Feb 2024

Assostampa e Ussi Liguria: «Solidarietà ai colleghi del Secolo XIX attaccati da sedicenti tifosi»

Striscione contro i giornalisti affisso nottetempo fuori dalla sede del giornale. Il sindacato: «Non saranno certo episodi di questo tipo a fermare i cronisti del Decimonono che con puntualità e professionalità continueranno a svolgere il proprio lavoro come sempre hanno fatto».

Associazione Ligure dei Giornalisti e Ussi Liguria esprimono «piena solidarietà ai colleghi del Secolo XIX che sono stati oggetto di un attacco da parte di sedicenti tifosi della Sampdoria che (nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 2024, ndr) hanno appeso uno striscione fuori dalla sede del giornale, in piazza Piccapietra a Genova, attaccando i giornalisti "colpevoli" a loro dire di avere fatto un'informazione corretta e precisa».



Così, in una nota, i rappresentanti dei giornalisti liguri che incalzano: «Non saranno certo episodi di questo tipo a fermare i colleghi del Decimonono che con puntualità e professionalità continueranno a svolgere il proprio lavoro come sempre hanno fatto, senza farsi intimidire da azioni del genere che sono opera di soggetti che non rappresentano il mondo del tifo blucerchiato».