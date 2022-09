I presidenti di Assostampa e Ordine dei giornalisti di Puglia, Bepi Martellotta e Piero Ricci

02 Set 2022

Assostampa, Ordine e Ussi Puglia al Foggia Calcio: «Rispetti il diritto di cronaca»

Il club fa sapere che "non sarà concesso l'accesso al campo ai fotografi" per la presentazione della squadra e che foto dell'evento saranno messe a disposizione delle testate. Decisione stigmatizzata dai rappresentanti regionali dei giornalisti, che «invocano il ripristino di corrette relazioni con i media».

L'Ordine dei giornalisti della Puglia, l'Assostampa Puglia e il gruppo regionale dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) «stigmatizzano la decisione del Calcio Foggia di vietare ai fotografi delle testate giornalistiche di accedere al campo, questa sera (venerdì 2 settembre 2022, ndr), in occasione della presentazione pubblica della squadra alla città e alla tifoseria, in programma allo stadio comunale "Pino Zaccheria"». Lo affermano, in un comunicato congiunto, i rappresentanti regionali della categoria.



«In una nota di servizio inviata ai media – spiegano –, il club rossonero fa sapere che "non sarà concesso l'accesso al campo ai fotografi" e aggiunge che "le foto dell'evento saranno caricate live sui profili social della società Calcio Foggia 1920 e, al termine della manifestazione, il fotografo ufficiale del club metterà a disposizione di tutte le testate il materiale fotografico su apposito cloud».



L'Ordine dei giornalisti della Puglia, l'Assostampa Puglia e il gruppo regionale dell'Ussi, a poche ore dal via della nuova stagione calcistica, «invocano il ripristino di corrette relazioni tra il Calcio Foggia e i media e chiedono che venga rispettato il diritto di cronaca di tutti i giornalisti, operatori radio-tv e fotografi, affinché tutta la stampa sia sempre messa nelle migliori condizioni per poter svolgere il suo lavoro di informazione e altresì venga tutelato il pluralismo dell'informazione».