La sede del Comune di Partinico (Foto: assostampasicilia.it)

25 Set 2024

Assostampa Sicilia al sindaco di Partinico: «No alle intimidazioni preventive contro i cronisti»

Il sindacato regionale: «Preoccupazione per la recente decisione di avviare un incarico legale per agire contro gli articoli giornalistici ritenuti diffamatori o eccessivamente critici verso l'ente e i componenti della giunta».

«Associazione siciliana della stampa, sindacato unitario dei giornalisti aderente alla Fnsi, con i segretari provinciale e regionale, Gianluca Caltanissetta e Giuseppe Rizzuto, esprime preoccupazione per la recente decisione del Comune di Partinico, in provincia di Palermo, di avviare un incarico legale per agire contro gli articoli giornalistici ritenuti diffamatori o eccessivamente critici verso l'ente e i componenti della giunta». Lo si legge in un comunicato stampa diffuso dal sindacato regionale mercoledì 25 settembre 2024.



«Il Comune – prosegue la nota - può tutelare la propria immagine e può ricorrere, caso per caso, alla querela per articoli ritenuti diffamatori. Ma la delibera del sindaco, così com'è scritta, per tempistica, forma e assoluta genericità dei destinatari, si presta a essere interpretata come una sorta di "intimidazione preventiva", rivolta in particolare a quei cronisti locali, per definizione i più vulnerabili del sistema informativo, che criticano l'azione dell'amministrazione, magari con l'obiettivo non dichiarato di dissuaderli dall'esercitare il loro legittimo ruolo di informazione e di controllo dell'attività amministrativa».



Il comunicato si chiude con la richiesta dell’Associazione siciliana della stampa al sindaco e alla giunta comunale «di assicurare il pieno rispetto del pluralismo, della libertà d'informazione e di critica, diritti costituzionalmente garantiti, e si augura quindi che vogliano riconsiderare l’adozione di questo provvedimento che, paradossalmente, rischia di danneggiare, questo sì, l'immagine del Comune di Partinico».