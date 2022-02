Il nuovo Consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Umbra

05 Feb 2022

Assostampa Umbra, insediato il nuovo Consiglio direttivo. Massimiliano Cinque presidente

Vice presidente per i professionali è Noemi Campanella, vice presidente per i collaboratori Luana Pioppi. Tesoriere-segretario è stato eletto Claudio Sebastiani.

Massimiliano Cinque è il nuovo presidente dell'Associazione Stampa Umbra. Lo ha eletto all'unanimità il direttivo che si è riunito sabato 5 febbraio 2022. Vice presidente per i professionali è Noemi Campanella, vice presidente per i collaboratori Luana Pioppi. Tesoriere-segretario è stato eletto Claudio Sebastiani.



«Il direttivo - si legge sul sito web dell'Assostampa - ha ringraziato la precedente gestione Asu per il lavoro svolto. Ha quindi auspicato una sempre più stretta interazione con i colleghi impegnati sul territorio. Per garantire i diritti di chi lavora con un contratto e dei tanti spesso sprovvisti e sprovviste anche delle più basilari tutele sindacali. Il direttivo dell'Asu auspica anche un sempre più stretto rapporto con l'Ordine dei giornalisti nell'interesse della categoria».