L'ingresso della sede dell'Eco di Bergamo (Foto: @TgrRaiLombardia via alg.it) Le scritte all'ingresso della sede di BergamoNews (Foto: @Bergamonews via alg.it)

03 Feb 2022

Bergamo, raid no vax contro l'informazione. Alg: «Punire i colpevoli»

Nella notte tra l'1 e il 2 febbraio sono stati imbrattati con vernice rossa gli ingressi delle sedi dei quotidiani L'Eco e BergamoNews. «Non è più tollerabile che chi si rende protagonista di questi gesti non sia identificato e perseguito», denuncia il presidente regionale Paolo Perucchini.

«Basta attacchi no vax al mondo dell'informazione! Le autorità intervengano affinché i giornalisti non vengano costantemente messi sotto pressione da chi con gesti vili intende imporre il proprio pensiero e la propria volontà». Lo afferma Paolo Perucchini, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, dopo che nella notte tra l'1 e il 2 febbraio sono stati imbrattati con vernice rossa gli ingressi delle sedi dei quotidiani L'Eco di Bergamo e BergamoNews.



«Non è più tollerabile – si legge ancora sul sito web dell'Alg – che chi si rende protagonista di questi gesti non sia identificato e perseguito. Confidiamo che le autorità competenti già nelle prossime ore sappiano intervenire in modo deciso. Dal sindacato dei giornalisti della Lombardia solidarietà a tutti i colleghi de L'Eco e di BgNews».