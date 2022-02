Nuovo digitale terrestre, Sgv: «A rischio posti di lavoro e pluralismo» (Foto: nuovatvdigitale.mise.gov.it)

02 Feb 2022

Nuovo digitale terrestre, Sgv: «Tv locali penalizzate, a rischio posti di lavoro e pluralità dell'informazione»

L'Assostampa, unendosi alle preoccupazioni degli editori, «sollecita il Mise a inserire nella legge di conversione del decreto Milleproroghe in discussione alla Camera un emendamento che consenta all'Agcom di attenuare le limitazioni radioelettriche alla frequenza di primo livello».

Una lettera al ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, alla sottosegretaria Anna Ascani e ai componenti delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera dei deputati è stata sottoscritta dagli editori di tutte le emittenti radiotelevisive del Veneto in prossimità del nuovo switch off che, affermano, mina la sopravvivenza dell'emittenza locale e del sistema informativo che da essa dipende. A darne notizia è il Sindacato giornalisti Veneto.



«Secondo una simulazione effettuata da una società di consulenza tecnica – riferisce l'Assostampa – dal prossimo 1° marzo il panorama che si verrebbe a delineare a causa della pianificazione di un'unica frequenza per il Veneto escluderebbe dalla ricezione del segnale locale più di 1 milione di cittadini veneti creando gravissimi e molteplici danni rispetto al principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e ipotecando la sopravvivenza del settore con la conseguente necessità, nella migliore delle ipotesi, di ridurre investimenti e posti di lavoro».



Il sindacato regionale «si unisce alle preoccupazioni espresse dagli editori e sollecita il Mise a inserire nella legge di conversione del decreto Milleproroghe ora in discussione a Montecitorio, un emendamento improcrastinabile che consenta autonomamente all'Agcom di avviare una istruttoria sui concreti progetti di rete e, dove possibile, di attenuare le limitazioni radioelettriche alla frequenza di primo livello».