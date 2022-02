Celestino Tabasso, presidente dell'Assostampa Sarda (Foto: lanuovasardegna.it)

01 Feb 2022

Il Cagliari calcio licenzia giornalista dell'ufficio stampa. Assostampa Sarda: «Inaccettabile»

Il sindacato regionale, insieme con Ussi Sardegna e Gus Sardegna, pronto ad affiancare il collega in ogni sede e «in tutte le iniziative utili a tutelare il suo diritto al lavoro e quello dei sardi a una piena informazione sulla loro squadra».

«Il sindacato dei giornalisti sardi registra con incredulità il licenziamento di un giornalista dell'ufficio stampa del Cagliari calcio, ritenendolo ingiustificato e inaccettabile. Che una società di serie A scelga per equilibri interni di ridurre traumaticamente l'organico del proprio ufficio stampa, privandosi dopo 15 anni di proficua e leale collaborazione di un giornalista competente e qualificato, insignito di riconoscimenti professionali prestigiosi come il premio Castelsardo, è incomprensibile». È quanto si legge in una nota congiunta di Assostampa Sarda, Ussi Sardegna e Gus Sardegna.



«Lo diventa ancora di più – prosegue la nota – se si considera che non sussistono ragioni di ordine economico. Sarebbe pretestuoso ipotizzare di realizzare risparmi di qualche rilevo tagliando quel contratto a fronte di un monte ingaggi annuale da oltre 20 milioni di euro tra atleti e staff tecnici. Nel respingere con forza il licenziamento, Assostampa Sarda, Ussi Sardegna e Gus Sardegna annunciano che affiancheranno il giornalista in ogni sede e in tutte le iniziative utili a tutelare il suo diritto al lavoro e quello dei sardi a una piena informazione sulla loro squadra di calcio».