'Evoluzione del sistema sanitario dei giornalisti', il 24 febbraio seminario a Firenze (Foto: @CASAGIT)

02 Feb 2022

'Evoluzione del sistema sanitario dei giornalisti', il 24 febbraio seminario di Ast e Casagit a Firenze

Appuntamento alle 9.30 nell'Auditorium della Fondazione della Cassa di Risparmio, Banca Intesa San Paolo. Ai partecipanti 4 crediti formativi. Iscrizioni sulla nuova piattaforma formazionegiornalisti.it.

Tornano i corsi in presenza dell'Associazione Stampa Toscana. Come è cambiata Casagit Salute dopo il debutto sul mercato? Lo spiegherà il corso di formazione per giornalisti, organizzato appunto dall'Ast, in collaborazione con il fiduciario regionale, Pino Miglino, che si terrà il 24 febbraio 2022, a Firenze, nell'Auditorium della Fondazione della Cassa di Risparmio, Banca Intesa San Paolo, in via Folco Portinari 5, con inizio alle 9.30.



Titolo del seminario: "Evoluzione del sistema sanitario solidaristico dei giornalisti nel contesto nazionale del welfare". Ai giornalisti che parteciperanno verranno attribuiti quattro crediti formativi. Le iscrizioni sono già aperte sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it e si chiuderanno il 21 febbraio.



Moderatore sarà Sandro Bennucci, presidente Ast. Sono stati invitati il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso e il presidente nazionale dell'Ordine, Carlo Bartoli. Interverranno come relatori il presidente di Casagit, Gianfranco Giuliani, il vicepresidente, Gianfranco Summo, il direttore generale, Francesco Matteoli e il presidente di Casagit Servizi e Fondazione Casagit, Gianpiero Spirito.



Casagit, pur conservando la gestione saldamente nelle mani dei giornalisti, si è aperta alle iscrizioni di altre categorie di professionisti, alle aziende e anche di singoli cittadini. La sua natura di ente solidaristico però non è mutata: gli utili verranno sempre reinvestiti in servizi aggiuntivi per i soci.



Già ora Casagit si è arricchita di nuove prestazioni. Un esempio è la telemedicina: specialisti che si possono contattare telefonicamente 24 ore su 24. Sono state inoltre estese le convenzioni con cliniche di prestigio in Toscana e nel resto d'Italia. L'ultimo "acquisto" è il Policlinico Gemelli di Roma. Casagit è anche diventata smart: l'invio delle richieste di rimborso da parte dei soci può avvenire online e si sta rinnovando il suo sito internet rendendolo più semplice per la consultazione. Casagit entra dunque nel futuro, ma resta un sostegno fedele e sicuro nella della vita dei giornalisti.