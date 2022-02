Un momento della riunione in videoconferenza del direttivo del Gus Sicilia

04 Feb 2022

Gruppo Uffici Stampa Sicilia di Assostampa, Vito Orlando eletto presidente

Il segretario provinciale di Trapani del sindacato regionale succede a Francesco Di Parenti che ha retto il gruppo di specializzazione per due mandati. Confermate la vicepresidente Marina Mancini e Agata Di Giorgio tesoriera.

Il nuovo direttivo siciliano del Gus, il Gruppo Uffici Stampa aderente alla Fnsi, ha eletto giovedì 3 febbraio 2022, all'unanimità, presidente Vito Orlando, segretario provinciale di Trapani dell'Associazione Siciliana della Stampa, che succede a Francesco Di Parenti il quale ha retto il gruppo di specializzazione di Assostampa per due mandati. Confermata come vicepresidente del Gus Marina Mancini così come Agata Di Giorgio, tesoriera. Orlando, che per diversi anni ha lavorato negli uffici stampa della presidenza dell'Ars e della Regione Siciliana, dal 2014 è all'Asp di Trapani.



«Gli uffici stampa in Sicilia possono essere una grande occasione sia per gli amministratori pubblici che per la categoria dei giornalisti che può trovare un importante sbocco occupazionale in una fase di profonda crisi», afferma Roberto Ginex, segretario regionale di Assostampa Sicilia.



«Ma per primi – aggiunge – devono riconoscerlo soprattutto i sindaci e la politica. Per i giornalisti da impiegare nei ruoli di ufficio stampa e portavoce ci sono delle regole che vanno rispettate e che oggi nella gran parte dei casi vengono eluse. Ci auguriamo di poter presto avviare il tavolo tecnico con l'assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto, che si è dimostrato disponibile al dialogo, per mettere finalmente ordine negli uffici stampa dei comuni. Per fare questo, Assostampa si avvarrà di un presidente come Vito Orlando e di un direttivo che esprimono grande competenza nel settore».



Per Orlando, «è un momento delicato per l'informazione pubblica in Sicilia e, con le competenze nel settore del Gus, supporteremo i vertici di Assostampa Sicilia impegnati – rileva – in diverse questioni cruciali, dalla deregulation di fatto delle figure di addetto stampa e portavoce negli enti locali siciliani, alla comunicazione 'fai da te' di certi amministratori pubblici, fino alla razionalizzazione e alla corretta applicazione del nuovo profilo di giornalista pubblico nelle aziende sanitarie dell'Isola».