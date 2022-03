La prefettura di Firenze (Foto: interno.gov.it)

28 Mar 2022

Ast: «Nuova minaccia ai giornalisti di tre testate. Intervengano le forze dell'ordine»

«Ai colleghi viene rimproverato di essersi occupati di una vicenda di green pass falsi, sulla quale è già intervenuta anche la magistratura», spiega il sindacato regionale, che chiede di garantire «serenità e sicurezza al lavoro dei cronisti anche in Toscana».

L'Associazione Stampa Toscana rende noto di aver informato la Digos di Firenze dell'esistenza di «un minaccioso messaggio diffuso via social» che chiama in causa i giornalisti di Nazione, Repubblica e Corriere Fiorentino.



«A quanto pare – spiega in una nota il sindacato regionale –, ai colleghi viene rimproverato di essersi occupati di una vicenda di green pass falsi, sulla quale è già intervenuta anche la magistratura».



L'Assostampa, come ribadito nella recente videoconferenza con Viminale e prefettura, «confida nell'intervento delle forze dell'ordine per garantire serenità e sicurezza al lavoro dei giornalisti anche in Toscana».