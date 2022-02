Il presidente dell'Assostampa Fvg, Carlo Muscatello

31 Gen 2022

Pordenone, giornalista aggredito durante 'aperitivo no pass'. La solidarietà di Assostampa e Odg Fvg

Sabato 29 gennaio a Sacile l'ultimo di una lunga serie di episodi. «Nell'arco di 24 ore la cooperativa di fotografi che lavora per il 'Il Gazzettino' tra Friuli e Veneto è stata bersaglio di altri due attacchi», denunciano i rappresentanti della categoria.

Ancora operatori dei media nel mirino dei facinorosi durante una manifestazione no pass, in questo caso un 'aperitivo no green pass'. È accaduto in Friuli Venezia Giulia, a Sacile, dove un giornalista fotografo de 'Il Gazzettino' di Pordenone, nello svolgimento del suo lavoro, sabato 29 gennaio 2022, è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da un partecipante all'incontro successivamente identificato dalle Forze dell'Ordine.



«Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi, ma il collega ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del Pronto Soccorso», rilevano Assostampa Fvg e Ordine regionale dei giornalisti che, in una nota congiunta, esprimono solidarietà al collega.



«Nell'arco di 24 ore – proseguono i rappresentanti dei giornalisti – la cooperativa di fotografi che lavora per il 'Il Gazzettino' tra Friuli e Veneto è stata bersaglio di altri due attacchi (seppur non fisici, ma ricchi di minacce violente ai danni dei giornalisti) in altrettante manifestazioni no green pass che si sono svolte in Veneto. Come già accaduto a Trieste in numerose precedenti occasioni, svolgere il nostro mestiere è diventato sempre più rischioso in un contesto dove, inspiegabilmente, vengono consentiti eventi no vax di ogni tipo che sempre più spesso si traducono in minacce e violenza ai danni di chi documenta la manifestazione».



Assostampa Fvg e Ordine Fvg «continuano a schierarsi al fianco dei colleghi aggrediti, chiedendo la costituzione di parte civile a sostegno di quanti hanno avviato o avvieranno azioni legali a propria tutela. Alla cordata regionale – ricordano – si unisce la Fnsi», come ha spiegato nei giorni scorsi, a Trieste, il presidente Giuseppe Giulietti: «La Federazione nazionale della Stampa italiana, raccogliendo l'appello di Articolo21, nato dopo l'analoga iniziativa di Assostampa Fvg e Ordine giornalisti Fvg, a tutela del diritto di cronaca e dei giornalisti minacciati, insultati, aggrediti da squadristi e negazionisti di qualsiasi natura e colore durante lo svolgimento del proprio lavoro e continuerà, come fatto fino ad oggi, a costituirsi parte civile nei processi contro chi è accusato di aggressioni e minacce nei confronti dei colleghi».