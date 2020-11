Associazioni | 13 Nov 2020 CONDIVIDI:

Ast, rinviato il premio Giornalisti Toscani

A causa dell'emergenza sanitaria salta la tradizione cena di auguri di Natale che ogni anno ospita la cerimonia di consegna dei riconoscimenti attribuiti dall'Assostampa. Bennucci: «Contiamo di far svolgere l'edizione 2020 appena la situazione si sarà stabilizzata».

Un momento della consegna dei premi Giornalisti toscani 2019

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Toscana ha deciso di rinviare a data da destinarsi la consegna del premio Giornalisti Toscani 2020 che, ormai da anni, si svolge a dicembre nel corso della cena degli auguri di Natale organizzata dall'Associazione. «La decisione – spiega il presidente dell'Ast, Sandro Bennucci – è stata presa, seppure con grande sofferenza, alla luce dell'evoluzione della pandemia Covid-19 che non consentirebbe lo svolgimento della cerimonia di premiazione con le caratteristiche che essa merita».



L'impegno è di far svolgere l'edizione 2020 del premio Giornalisti Toscani appena possibile. «La rinuncia dolorosa di oggi – aggiunge Bennucci – corrisponde al precipitare di una situazione che, anche solo pochi mesi fa, speravamo non dovesse verificarsi. Contiamo non solo di far svolgere la consegna del premio appena la situazione si sarà stabilizzata, ma anche di farlo in una occasione conviviale e con tutte le caratteristiche che hanno fatto negli anni del premio Giornalisti Toscani un appuntamento che ha sempre visto la partecipazione attiva e convinta delle più alte cariche istituzionali della Regione e del suo capoluogo e l'adesione entusiasta di decine e decine di colleghi».