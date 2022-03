Ast: «Solidarietà all'Odg e a Siena News colpiti da attacchi informatici» (Foto: @odg_toscana)

22 Mar 2022

In entrambi i casi «la matrice potrebbe essere riconducibile al fenomeno no vax», riporta il sindacato regionale, che «si appella alle forze dell'ordine e alla magistratura perché simili episodi non si ripetano e i professionisti dell'informazione possano lavorare in piena libertà».

Il presidente Sandro Bennucci e gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana esprimono «la piena solidarietà e la netta condanna per gli attacchi informatici subiti dal giornale online Siena News e dalla pagina Facebook ufficiale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. In entrambi i casi – si legge in una nota dell'Assostampa – la matrice potrebbe essere riconducibile al fenomeno no vax».



Anche «alla luce dell'incontro in videoconferenza con il ministero dell'Interno, in relazione a insulti, minacce e aggressioni ai giornalisti», l'Associazione Stampa Toscana «si appella nuovamente alle forze dell'ordine e alla magistratura perché simili episodi non si ripetano e i professionisti dell'informazione possano lavorare in piena libertà e senza attacchi di nessun genere».



L'Ordine regionale ha reso noto di aver denunciato l'accatto alla Polizia Postale che ha attivato le indagini tramite la propria unità informatica. «Fatti di questo tipo sono purtroppo frequenti negli ultimi tempi», commenta il presidente Giampaolo Marchini, che ricorda «a tutti i giornalisti e alle testate che dovessero essere colpiti che è importante denunciare questi episodi alle autorità competenti».