18 Dic 2023

Atreju, Usigrai e Cdr RaiNews24: «Comizio integrale di Meloni trasmesso senza mediazione giornalistica»

Per i rappresentanti sindacali, questo è «il modo in cui il direttore Petrecca dà seguito a un video comunicato di due minuti, trasmesso in risposta alla legittima protesta dei giornalisti, in cui affermava che il canale è scevro da influenze politiche».

«Un'ora e dieci minuti. È la durata dell'intervento di Giorgia Meloni a chiusura di Atreju, la convention del suo partito, Fratelli d'Italia. A Rainews24 è stato trasmesso integralmente in diretta. Slittato a fine comizio l'appuntamento con lo sport, saltati i titoli del telegiornale delle 13 e gli aggiornamenti news per dare visibilità completa al discorso. Questo il modo in cui il direttore Petrecca dà seguito a un video comunicato di due minuti, trasmesso in risposta alla legittima protesta dei giornalisti di Rainews24, in cui affermava che il canale è scevro da influenze politiche e che i risultati ottenuti negli ultimi due anni delle nostre testate è sotto gli occhi di tutti». Il Comitato di redazione di Rainews24 e l'Esecutivo Usigrai «tornano dunque a denunciare lo sbilanciamento del canale verso il partito di maggioranza. Ricordiamo che il canale All-news della Rai ha sempre trasmesso le conferenze stampa dei presidenti del consiglio. L'aver scritto sotto il nome dei Giorgia Meloni Presidente del Consiglio dei ministri è una scelta precisa per computare questo comizio sul governo e non a Fratelli d'Italia. È evidente che questo di Atreju non era per Giorgia Meloni un appuntamento istituzionale, ma un discorso a un evento di partito che infatti si è concluso con lo slogan "Viva Fratelli d'Italia"». (Ansa)