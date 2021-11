Marilena Natale con Giuseppe Giulietti e Claudio Silvestri

02 Nov 2021

Aversa, aggressione a Marilena Natale. Fnsi e Sugc: «Tutelare la sua sicurezza»

La giornalista, già costretta a vivere sotto scorta, è stata 'affrontata' da un pregiudicato legato alla famiglia di ex cutoliani del territorio. Il sindacato segnalerà il caso all'Osservatorio cronisti minacciati del Viminale e metterà l'ufficio legale a disposizione della collega.

La Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprimono «preoccupazione per quanto accaduto ad Aversa a Marilena Natale. La cronista sotto scorta – spiegano Fnsi e Sugc in una nota congiunta – è stata aggredita verbalmente da Giuseppe Di Girolamo, detto 'o Russo, pregiudicato legato alla famiglia di ex cutoliani del territorio. Tra le invettive lanciate anche un "ti faccio vedere io". Per fortuna era presente la scorta che ha portato Marilena in un luogo sicuro e ha identificato il personaggio che, ci auguriamo, sia punito e messo nelle condizioni di non nuocere».



Fnsi e Sugc esprimono «solidarietà e vicinanza a Marilena» e segnaleranno il caso «all'Osservatorio sui giornalisti minacciati del ministero dell'Interno. L'ufficio legale del sindacato è a disposizione della collega per qualsiasi azione di tutela», conclude la nota.