L'auto imbrattata di vernice nera (Foto: sigim.it)

02 Nov 2021

Marche, atti vandalici contro Vera Tv. La condanna di Sigim e Odg regionale

L'auto di servizio della troupe fermana imbrattata di vernice nera. «Una intimidazione che segue altri episodi da stigmatizzare», denunciano i rappresentanti regionali dei giornalisti, che esprimono solidarietà alla direzione dell'emittente e ai suoi collaboratori.

«Inaccettabili i continui atti vandalici, gravemente intimidatori, nei confronti dell’emittente televisiva Veratv». Lo denunciano, in una nota congiunta, il Sindacato giornalisti marchigiani e l'Ordine regionale. «L’ultimo episodio in ordine di tempo proprio nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, con l’auto di servizio della troupe fermana imbrattata di vernice nera. Una intimidazione che segue altri episodi da stigmatizzare», spiegano.



«Le minacce – proseguono sindacato e Odg – attraverso azioni che vogliono incutere timore o soffocare il pluralismo di voci sono da condannare fermamente. Il dissenso, qualunque esso sia, non può essere espresso con gesta che violano ogni codice di civiltà e questa volta anche il codice penale, con conseguente immediata azione giudiziaria. Alla direzione di Veratv e ai suoi collaboratori, tutta la solidarietà dell’Ordine e del Sindacato dei giornalisti delle Marche».