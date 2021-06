La copertina del libro di Simonetta Robiony 'Avevo 20 anni nel '68'

11 Giu 2021

'Avevo 20 anni nel '68', il 14 giugno in Fondazione Murialdi presentazione del libro di Simonetta Robiony

Interverranno, insieme con l'autrice, Laura Delli Colli, presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani e Silvia Garambois, presidente dell'associazione Giulia Giornaliste. Appuntamento alle 18.

Lunedì 14 giugno 2021, alle 18, nella sede della Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi (in via Augusto Valenziani 10/12 a Roma) sarà presentato il libro "Avevo 20 anni nel '68" di Simonetta Robiony.



Per via della capienza limitata causa Covid (25 persone), per partecipare è necessario prenotare, inviando una mail a: redazione@edizioniallaround.it.