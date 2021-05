I genitori di Mario Paciolla al murale dedicato al giornalista e operatore Onu ucciso in Colombia

Verità e giustizia per Mario Paciolla, il 27 maggio Giulietti a Napoli

Il presidente Fnsi, insieme con i vertici del Sugc, incontrerà i genitori del giornalista e operatore Onu ucciso in Colombia per poi recarsi a Ponticelli, periferia est della città, dove la camorra ha ricominciato ad alzare la tensione.

Nell'ambito delle mobilitazioni regionali per l'informazione e il lavoro giovedì 27 maggio il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, sarà a Napoli insieme con i vertici del Sindacato unitario giornalisti della Campania.



Alle 12, davanti al murale di via dell'Erba, incontrerà i genitori di Mario Paciolla, giornalista e operatore Onu ucciso in Colombia, per il quale anche il sindacato dei giornalisti sta chiedendo verità e giustizia.



Alle 15, invece, incontrerà uno dei comitati civici di Ponticelli, periferia est della città, dove la camorra ha ricominciato ad alzare la tensione anche con l'esplosione di bombe e "stese".