La locandina degli eventi in programma per il decennale del premio Morrione

13 Mag 2021

Il premio Roberto Morrione compie 10 anni. Due giorni di eventi il 19 e 20 maggio

In programma, fra le altre iniziative, la presentazione della decima edizione del concorso; l'incontro sul tema "Fa' quel che devi, accada ciò che può"; una puntata speciale di Spotlight, su RaiNews24. Sarà possibile seguire lo streaming sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito web del premio.

Il 20 maggio sarà il decimo anniversario della scomparsa di Roberto Morrione e saranno anche i dieci anni dalla nascita del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promosso dalla omonima associazione, insieme con la Rai e una vasta rete di enti e realtà della società civile, per tenere vivi il ricordo e gli insegnamenti del compianto giornalista del servizio pubblico.



In occasione del duplice anniversario, l'associazione Amici di Roberto Morrione organizza due giornate di eventi, il 19 e il 20 maggio 2021. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle regole e dei protocolli anti-Covid e saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito web del premio.



Si parte mercoledì 19 maggio, alle 12, con la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del concorso, online dalla sede Rai di viale Mazzini, 14 a Roma. Prevista la partecipazione, fra gli altri, di Giuseppina Paterniti, direttrice editoriale per l'Offerta Informativa Rai; Mara Filippi Morrione, portavoce del premio Roberto Morrione; Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale; Andrea Vianello, direttore RaiNews24; Simona Sala, direttrice Radio 1 Rai e Gr; Giuseppe Giulietti, presidente della giuria del premio e della Fnsi; Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai.



Interverranno inoltre le finaliste e i finalisti della decima edizione del premio, i tutor per la categoria video Laura Silvia Battaglia, Francesca Mannocchi, Danilo Procaccianti e i tutor per la categoria multimediale: Giampaolo Musumeci e Barbara Schiavulli. Modera la conferenza Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.



Giovedì 20 maggio 2021 ricordo di Roberto Morrione a Radio Anch’io, Rai Radio 1 (ore 9-9.30) e poi, alle 17, l'assemblea dei soci dell'associazione.



Alle 18, online dalla sede della Fnsi, incontro dell'associazione Amici di Roberto Morrione su "Fa' quel che devi, accada ciò che può", con Luciana Castellina, giornalista, scrittrice e politica; Marco Damilano, direttore L'Espresso; Lorenzo Frigerio, coordinatore di Libera Informazione; Giuseppe Giulietti e Andrea Vianello.



Durante l'incontro è prevista un'anteprima della puntata di "Spotlight", a cura di Valerio Cataldi e Luca Gaballo, dedicata a Roberto Morrione che andrà in onda alle 21.30 su Rainews24. Mauro Biani presenterà la vignetta realizzata per il decennale. Conduce Marino Sinibaldi.



Il programma dettagliato e tutte le informazioni per partecipare agli eventi sono sul sito web del premio Roberto Morrione.