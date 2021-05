Giovanni Impastato

06 Mag 2021

'Mio fratello', l'8 maggio presentazione dei libro di Giovanni Impastato con il presidente Giulietti

All'appuntamento, promosso online dall'associazione Articolo21, insieme con l'autore e con il presidente della Fnsi partecipano anche Paolo Borrometi e Graziella Di Mambro. Coordina Roberto Natale.

Sabato 8 maggio alle 12, alla vigilia del 43esimo anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato, l'associazione Articolo21 dedica il consueto appuntamento "Un'ora con…" a Giovanni Impastato e al suo libro "Mio fratello", il romanzo-verità con cui ricostruisce la sua vicenda familiare, nel segno di Peppino.



Il volume viene presentato in prossimità degli eventi previsti in diverse parti d’Italia – in presenza e in streaming – per la giornata del 9 maggio, anniversario dell’assassinio ad opera della mafia del giovane giornalista, allora appena 30enne.



A dialogare con Giovanni Impastato saranno Paolo Borrometi, Graziella Di Mambro e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti. L’incontro, che sarà coordinato da Roberto Natale, verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Articolo21.