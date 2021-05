'Ritorna la libertà di stampa', il 13 maggio presentazione del libro di Giancarlo Tartaglia

05 Mag 2021

'Ritorna la libertà di stampa', il 13 maggio all'Università Roma Tre presentazione del libro di Giancarlo Tartaglia

L'iniziativa si terrà in presenza, assicurando le necessarie misure di prevenzione sanitaria, a partire dalle 15, nell'aula 2 del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo capitolino. Con l'autore, fra gli altri, Enrico Serventi Longhi, Giuseppe Vacca, Stefano Folli.

Giovedì 13 maggio 2021, alle 15, appuntamento con la storia del giornalismo italiano all'Università Roma Tre. La Fondazione Paolo Murialdi e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo romano organizzano, nell'ambito del corso magistrale Italian media and Popular Culture, la presentazione del volume di Giancarlo Tartaglia "Ritorna la libertà di stampa. Il giornalismo italiano dalla caduta del fascismo alla Costituente (1943-1947)" edito da Il Mulino.



L'iniziativa si terrà in presenza, assicurando le necessarie misure di prevenzione sanitaria, nell'aula 2 del Dipartimento di Studi Umanistici in via Ostiense, 234. Insieme con l'autore, interverranno: Enrico Serventi Longhi, Giuseppe Vacca, Stefano Folli. A seguire è prevista una tavola rotonda cui parteciperanno Lorenzo Benadusi, Paolo Carusi, Paolo Mattera, Paola Salvadori.