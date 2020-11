Associazioni | 11 Nov 2020 CONDIVIDI:

Basilicata, Assostampa e Odg alla Regione: «Garantire agibilità agli operatori dell'informazione»

I rappresentanti dei giornalisti lucani chiedono di ripristinare «con la massima urgenza» un corretto rapporto fra istituzioni e media «nel pieno rispetto di tutti e delle specifiche funzioni, rendendo possibile la formulazione di domande riguardo a scelte e decisioni concernenti fatti di pubblico interesse».

Il governatore lucano, Vito Bardi (Foto: regione.basilicata.it)

L'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione della Stampa di Basilicata esprimono «viva preoccupazione per alcune segnalazioni ricevute dai colleghi circa le condizioni di agibilità per lo svolgimento del loro lavoro alla Regione Basilicata. L'ultima segnalazione – spiegano in una nota congiunta Domenico Sammartino, presidente Ordine dei giornalisti della Basilicata, e Angelo Oliveto, presidente Associazione della Stampa di Basilicata – ci è giunta da Maurizio Bolognetti il quale, ci informa, si è visto impedire l'accesso agli spazi destinati agli operatori dell'informazione per poter seguire le attività istituzionali».



In un momento «particolarmente drammatico per l'intera collettività a causa dell'emergenza sanitaria in atto, oltre che per le condizioni gravemente compromesse del sistema dell'informazione sul territorio lucano», Ordine regionale dei giornalisti e Associazione della Stampa auspicano dunque che, «con la massima urgenza, si possa ripristinare un corretto rapporto tra Istituzioni e Organi di informazione nel pieno rispetto di tutti e delle specifiche funzioni, rendendo possibile, peraltro, la formulazione di domande, rivolte ai responsabili istituzionali, riguardo a scelte e decisioni concernenti fatti di pubblico interesse».



Ordine e Assostampa, infine, «auspicano che, in un clima collaborativo, si possano assicurare le migliori condizioni di lavoro ai giornalisti impegnati nello svolgimento delle loro funzioni, al fine di garantire il diritto di cronaca, nonché il diritto dei cittadini lucani a essere informati».