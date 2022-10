Sergei Satsuk (Foto: Nasha Niva/Baj via @EFJEUROPE)

26 Ott 2022

Bielorussia, 8 anni di carcere al giornalista Sergei Satsuk. Efj e Baj: «Condanna illegittima»

L'uomo, 58 anni, era stato arrestato a dicembre 2021 dopo aver subito perquisizioni in casa e in ufficio. Secondo i suoi colleghi del sito di notizie Ezhednevnik, è stato punito per aver indagato sugli scandali di corruzione che hanno scosso il sistema sanitario bielorusso.

Un tribunale di Minsk ha condannato il giornalista investigativo Sergei Satsuk del sito di notizie Ezhednevnik a otto anni di prigione per le accuse di "incitamento all'odio", "cattiva condotta ufficiale" e tangenti. Ne danno notizia la Federazione europea dei giornalisti (Efj) e l'Associazione dei giornalisti di Bielorussia (Baj) che, in una nota congiunta, «denunciano questa condanna illegittima e chiedono l'immediato rilascio del collega».



L'uomo, 58 anni, era stato arrestato a dicembre 2021 dopo aver subito perquisizioni in casa e in ufficio. È l'ultimo giornalista, in ordine di tempo, ad essere stato incarcerato nella Bielorussia del presidente Alexander Lukashenko.

I colleghi di Satsuk affermano che è stato punito per aver indagato sugli scandali di corruzione che hanno scosso il sistema sanitario bielorusso, nonché per aver pubblicato storie sulla falsificazione dei casi di Covid.



«L'Associazione bielorussa dei giornalisti ritiene che gli investigatori e la corte abbiano arbitrariamente perseguito Satsuk per vendetta per le sue indagini di alto profilo», commenta il sindacato nazionale, cui si unisce la presidente della Efj, Maja Sever. «Le condanne dei giornalisti in Bielorussia con falsi pretesti sono totalmente illegittime e infondate e mirano solo a intimidire i professionisti dei media e le voci indipendenti», ammonisce.



L'importante gruppo per i diritti di Viasna, il cui fondatore è stato insignito quest'anno del Premio Nobel per la Pace, ha riconosciuto Satsuk come uno dei 1.344 prigionieri politici attualmente perseguiti in Bielorussia. Secondo il monitoraggio della Baj, sono 32 i giornalisti e operatori dei media finiti nelle carceri bielorusse solo per aver svolto il proprio lavoro.