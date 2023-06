Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Giu 2023

Bielorussia, arrestati otto giornalisti accusati di «estremismo»

Al momento non sono chiari i motivi dell'imputazione.

Otto giornalisti della tv Ranak sono stati arrestati a Svetlahorsk e ufficialmente accusati di «estremismo» in Bielorussia. A riportare la notizia è Radio Liberty, che precisa come non siano chiari i motivi dell'imputazione, ritenuta di matrice politica. Secondo la testata americana, c'è chi ipotizza una correlazione con la presunta iscrizione dei giornalisti a un gruppo su internet chiamato "Svetlik Svetlahorsk", che però non è stato dichiarato «estremista» in Bielorussia, e chi pensa a un possibile legame con un servizio su un'esplosione che provocò delle vittime nella stazione ferroviaria della città. (Ansa, 12 giugno 2023)