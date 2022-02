Valerio Lo Muzio con Matteo Naccari (Aser) e Mattia Motta (Fnsi)

23 Feb 2022

Bologna, Aser: «Soddisfazione per i provvedimenti di archiviazione a carico del collega Valerio Lo Muzio»

Il giornalista, ricorda il sindacato regionale, «era stato denunciato per aver documentato quanto accadeva in un pub durante una serata organizzata per protestare contro le restrizioni imposte dal governo per limitare la diffusione del Covid-19. In sostanza era finito sotto processo per aver fatto il proprio lavoro».

L'Associazione stampa Emilia Romagna esprime «soddisfazione per i provvedimenti di archiviazione a carico del collega Valerio Lo Muzio, difeso dall'avvocato Elisabetta d'Errico, per infondatezza della notizia di reato emessi dal Tribunale di Bologna».



Il giornalista – ricorda il sindacato regionale – era stato denunciato per avere documentato con i suoi servizi giornalistici quanto accadeva all'Halloween pub di Bologna durante una serata organizzata per protestare contro le restrizioni del governo imposte per limitare la diffusione del Covid-19.



«In sostanza – scrive l'Aser – era finito sotto processo solo per aver fatto il proprio lavoro di cronista. A denunciarlo il proprietario del pub e un cliente. Come Associazione siamo quindi soddisfatti di questi provvedimenti che dimostrano come l'informazione corretta e documentata non può e non deve essere imbavagliata per nessun motivo perché è uno dei capisaldi della democrazia».